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Вторник, 13 августа 2024, 21:41 мск

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Боррель поддержал Киев в его нападении на Курскую область

Жозеп Боррель Фото: flipboard.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель в телефонной беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о вторжении в Курскую область во вторник, 13 августа, заявил о полной поддержке Киева от имени Евросоюза, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсетях Боррель написал: «Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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