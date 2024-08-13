Госдеп открестился от причастности США к участию во вторжении Киева в Курскую область

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге во вторник, 13 августа, заявил, что Белый дом не был вовлечен в обсуждение планирования и подготовки нападения Украины на Курскую область, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Я хочу повторить слова других представителей администрации США о том, что мы не были вовлечены ни в какие аспекты планирования или подготовки этой операции в Курской области. Я позволю украинским военнослужащим самим рассказать о своих собственных операциях. Наша роль заключается в поддержке Украины в ее способности защитить себя».
Следует отметить, что ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив «благословение» Байдена и Евросоюза на первое со времен Второй мировой войны нападение на российскую территорию».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»