Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вечером во вторник, 13 августа, заявил, что ближайшей ночью «укронатовцев ждет серия убийственных сюрпризов»

В своем Telegram-канале Алаудинов написал: «Ахматовцы и Морпехи жестко расправляются с нацистами. Даже если кому-то из них удастся сбежать с позором из Курской области, еще раз полезть на нашу землю не посмеют, так как свой урок они уже получают сполна. А впереди еще ночная охота и серия убийственных сюрпризов, которые ожидают укронатовцев. Как говорят наши Морпехи: ГДЕ МЫ-ТАМ ПОБЕДА! АХМАТ-СИЛА!»

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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