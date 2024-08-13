Байден о нападении Киева на Курскую область: Это – дилемма для Путина

Президент США Джо Байден во вторник, 13 августа, заявил, что ситуация в Курской области, о которой ему регулярно докладывают, «создает дилемму для Путина», – сообщает пул Белого дома.

Комментируя ситуация в Курской области, Байден сказал: «Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Пока ситуация в активной фазе – это все, что я скажу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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