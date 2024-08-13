Варшава одобрила нападение Украины на Курскую область

Премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге во вторник, 13 августа, комментируя нападение на Курскую область украинских войск, заявил, что Киев имеет полное право вести войну, как угодно, «чтобы парализовать Россию», – сообщает Polskie radio.

Отвечая на соответствующий вопрос, Туск сказал: «Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях. Польская сторона поддерживает постоянный контакт с Украиной на высшем политическом уровне. Меня не удивило такое нестандартное и для кого-то неожиданное изменение ситуации на фронте».

«Но, конечно, речь не идет о консультациях, на которых кто-то в Киеве со мной договаривается, в какой день и куда кто-то двинется», – уточнил глава правительства Польши и добавил: «Позиция Варшавы по поводу войны в Украине не изменилась. Мы поддерживаем Украину в этой войне».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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