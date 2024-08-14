Премьер-министр Таиланда отстранен от должности

Конституционный суд Таиланда отстранил Сеттху Тхависина от должности премьер-министра, признав его виновным в нарушении Основного закона страны при выдвижении кандидата, имевшего в прошлом судимость, во время апрельских перестановок в правительстве.

Судьи пятью голосами против четырех постановили отстранить Сеттху Тхависина от должности премьер-министра за нарушение этических норм, предусмотренных Конституцией страны, передает «Синьхуа».

Суд также распустил его кабинет министров, но остальные члены продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано обновленное правительство.

Бангкок, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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