Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад помочь Киеву снести Крымский мост ракетами ATACMS, а также заявил, что Украина должна объявить мобилизацию молодежи. Более того, британский политик готов лично возглавить на Украине иностранный легион, если бы у него была необходимая подготовка.

Джонсон провел беседу с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые говорили от лица идеолога «оранжевых революций», экономиста – глобалиста Жака Аттали. Видео опубликовано в телеграм-канале пранкеров.

«Теперь нам следует передать им (Украине – прим. ред.) ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», – сказал бывший британский премьер-министр.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что на Украине еще не было массовой мобилизации. «У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», – отметил политик.

Бывший глава британского правительства также назвал себя настолько рьяным сторонником Киева, что лично возглавил бы на Украине иностранный легион при наличии необходимой подготовки. При этом Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте, но добавил, что не считает необходимым отправку на Украину западных военнослужащих. Такое развитие событий приведет к тому, что противостояние приобретет совсем иные масштабы и выйдет на новый уровень.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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