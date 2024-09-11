Запад во главе с США резко слепнет, как только дело касается нацистской сущности киевского режима. Украинские боевики уже и не пытаются скрыть нацистские эмблемы, а дипломаты открыто поклоняются военным преступникам, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Слепота охватывает США и их сателлитов, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность. Она видна невооруженным глазом: украинские военные позируют в Интернете, даже не пытаясь скрыть многочисленные нацистские символы, флаги и эмблемы. Нацистским преступникам поклоняются все, от солдат до дипломатов. Мужества признать эту постыдную проблему хватает на Западе лишь у единиц», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

В качестве примера проявленного мужества дипломат привел высказывание премьер-министра Словакии во время посещения музея Холокоста. Глава кабмина отметил, что мировое сообщество молча терпит, когда «по Украине бегают войска, имеющие очень чёткое обозначение, связанное с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещёнными». Он призвал весь мир выступить против того, чтобы Киев содержал войска, «которые используют нацистские обозначения и часто так себя ведут».

Небензя подчеркнул, что несмотря на попустительство Запада Россия будет бороться с нацистами.

«Нацистов и неонацистов на своей земле мы не допустим», – сказал дипломат. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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