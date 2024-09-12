Премьер Киргизии назвал Россию стратегическим партнером

Россия и Киргизия остаются стратегическими партнерами и планируют нарастить товарооборот до пяти миллиардов долларов, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

«Россия остается и будет нашим стратегическим партнером. Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 3 млрд долларов, поставлена амбициозная задача довести этот показатель до 5 млрд. Российско-Кыргызский Фонд развития за последние 10 лет профинансировал свыше 3,4 тыс. проектов на сумму 727,5 млн долларов. Это вклад в устойчивое будущее нашего партнерства», – сказал Жапаров на полях VI киргизско-российского экономического форума.

Текст его речи опубликован на сайте правительства республики.

По его словам, начинается новый этап кыргызско-российского сотрудничества. Для этого сторонам предстоит развивать электронную коммерцию, проработать снижение издержек для бизнеса, новые финансовые инструменты для поддержки экспорта.

По инициативе Бишкека разрабатывается новый мультимодальный транспортный маршрут. Он Россию и Киргизию через Узбекистан и Туркменистан и поможет ускорить товарооборот.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube