МИД Украины отказался передать Крым под мандат ООН

МИД Украины назвал недопустимыми любые компромиссы по принадлежности Крыма. Так в Киеве ответили на предложение Польши передать Крым под мандат ООН.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил ввести в Крыму управление ООН, а через 20 лет провести «честный» референдум для решения вопроса о его статусе. В Польше отметили, что без демилитаризации этого региона соглашение между Россией и Украиной вряд ли возможно.

«Крым символически важен для России, но стратегически важен для Украины. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями. И мы могли бы отложить это на 20 лет», – сказал Сикорский.

В Киеве продолжают настаивать, что Крым принадлежит к украинским территориям на основе международного права.

«Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина. Точка», – цитирует заявление украинского МИД издание «Страна.ua».

Крым стал частью территории РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России проголосовали 96,77% жителей полуострова. Власти России неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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