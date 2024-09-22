Трамп заявил об опасениях за безопасность своей семьи

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что опасается за безопасность членов своей семьи. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом, но да – мне приходится беспокоиться за свою семью. Я должен беспокоиться обо всех», – сказал Трамп, добавив опасения вызваны перспективами президентства Камалы Харрис, если она победит на выборах.

Напомним, Трамп дважды за последние месяцы подвергся покушениям. В экс-президента стреляли 13 июля на предвыборном митинге. 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде, где находился Трамп.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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