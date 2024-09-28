В Ливане объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Хасана Насруллы

В Ливане временное правительство объявило в стране трехдневный траур – до 2 октября – в связи с гибелью лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы. Он был убит в результате спецоперации Израиля.

«В связи с мученической смертью генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы, который присоединился к сонму ливанских мучеников, погибших в результате израильской агрессии, по Ливану объявляется официальный траур в течение понедельника, вторника и среды, 30 сентября – 2 октября», – отмечается в тексте указа, который цитирует РИА Новости.

В распоряжении и.о. премьера Ливана также сказано, что день похорон Насруллы станет выходным днем для всех официальных учреждений, государственных и частных организаций.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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