Попытки воевать с Россией до победного конца бессмысленны – Лавров

Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

России хотят нанести стратегическое поражение почти так же, как это планировали сделать США и Великобритания в мае 1945 года: они разрабатывали операцию по уничтожению СССР под названием «Немыслимое», отметил глава росссийского МИДа.

«Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», – цитирует министра РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что Москва не отгораживается от диалога с Западом и предлагает сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех стран и организаций континента.

Этому вопросу будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября, добавил Лавров.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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