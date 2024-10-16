Пхеньян взорвал дороги, ведущие в Южную Корею

Власти Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея взорвала участки двух крупных дорог, ведущих в южную часть полуострова, после того как Пхеньян предупредил, что предпримет шаги, чтобы полностью отрезать свою территорию от Юга.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Сеула, части линии Кёнги на западном побережье и линии Тонхэ на восточном побережье, двух основных автодорожных и железнодорожных путей, соединяющих Север и Юг, были уничтожены взрывами около 12:00 по корейскому времени.

На практике разрушение маршрутов мало что меняет – две Кореи и так разделены одной из самых укрепленных границ в мире, а дороги в тех местах не использовались годами. Происходящее, скорее, жест символизма, который приходится на время особенно яростной риторики между двумя корейскими лидерами.

На видео, предоставленном Министерством обороны Южной Кореи, видно несколько взрывов на дорогах на северной стороне военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Тяжелая техника, включая грузовики и экскаваторы, была затем развернута по крайней мере на одной из дорог, которая была частично заблокирована черным барьером, согласно видео. JCS заявил, что Север проводит «дополнительные работы с тяжелой техникой» на месте, но не уточнил больше, сообщает CNN.

В ответ на взрывы южнокорейские военные открыли огонь в районе к югу от военной демаркационной линии и внимательно следят за передвижениями северокорейских военных, сохраняя «полную боевую готовность в сотрудничестве с США», заявил Объединенный комитет начальников штабов.

Взрывы произошли через несколько дней после того, как Северная Корея обвинила Южную Корею в запуске над ее столицей Пхеньяном беспилотников с пропагандистской информацией и пригрозила «возмездием» в рамках очередного обмена оскорблениями после нескольких месяцев отправки Пхеньяном на Юг воздушных шаров, нагруженных мусором.

На прошлой неделе армия Северной Кореи предупредила, что предпримет «существенный военный шаг» и полностью отрезает свою территорию от Южной Кореи после того, как в начале этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от многолетней политики мирного воссоединения с Югом.

Северная и Южная Корея были разделены после того, как Корейская война закончилась в 1953 году соглашением о перемирии. Обе стороны технически все еще находятся в состоянии войны, но оба правительства давно стремились к цели воссоединения.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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