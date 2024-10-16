В Джорджии побит рекорд по досрочному голосованих на выборах президента

В штате Джорджиа, одном из основных колеблющихся штатов США, побит рекорд по досрочному голосованию на выборах президента страны.

Как сообщает CNN, на избирательные участки пришли 252 000 человек, несмотря на последствия урагана «Хелен».

Предыдущий рекорд первого дня досрочного голосования составлял 136 000 – он был поставлен в 2020 году.

Джорджия является одним из самых наблюдаемых штатов на этих выборах: бывший президент Дональд Трамп пытается вернуть его после поражения с небольшим отрывом от Джо Байдена четыре года назад.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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