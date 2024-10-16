Байден, Шольц, Макрон и Стермер встретятся в пятницу в Берлине обсудить Украину

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером на этой неделе в Берлине на саммите, который был отложен из-за урагана Милтон. Напомним, встреча планировалась в минувшую субботу в Рамштайне, но ураган в США изменил планы лидера США.

По данным CNN, основные поставщики оружия в Украину будут снова обсуждать свой вклад в поддержку конфликта на Украине, который скоро пойдет на четвертый год.

По данным немецких СМИ, встреча состоится в пятницу, при этом встреча лидеров с Владимиром Зеленским, как ранее планировалась на авиабазе Рамштайн, не будет.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube