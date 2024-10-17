Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Франции человеком с признаками исторического невежества. Так он ответил на тезис Макрона о том, что Израилю стоит помнить о том, что государство было создано в 1947 году указом ООН в результате арабо-израильской войны.

На этой неделе газета Parisien сообщила, что Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что Нетаньяху «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН».

«Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет. Современное государство Израиль было создано благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость – среди них многие пережили Холокост и (французский – ред.) режим Виши, – которые сумели противостоять натиску пяти объединившихся арабских государств, которые не приняли план ООН по разделу подмандатной Палестины», – заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro.

Он добавил, что ООН не участвовала в этой войне, и назвал «удручающим искажением истории» слова о том, что эта организация «создала Государство Израиль».

Нетаньяху также назвал «постыдным» призыв Макрона к международному эмбарго для Израиля в отношении оружия, используемого им в секторе Газа и Ливане.

Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера, напоминают РИА Новости.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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