Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но куда будет бить – пока непонятно

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни в качестве ответной меры на ракетный обстрел от 1 октября 2024 года. Однако по каким целям будут производиться удары – пока не решено, сообщает издание Washinhton Post со ссылкой на утечку от израильских чиновников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские чиновники полагают, что Израиль нанесет удар по Ирану в ответ на ракетную атаку со стороны Тегерана до президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября.

Напомним, что Иран выпустил 1 октября 2024 года по Израилю порядка 180 баллистических ракет, многие из них «Железному куполу» сдержать не удалось.

Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, а израильтяне оценивали свой ущерб как минимальный и обещали скорый и мощный ответ.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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