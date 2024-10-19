Путин пояснил, почему не поедет на саммит Большой двадцатки

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, чтобы не срывать его. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

«…мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – отметил Путин на встрече со СИИ стран БРИКС.

Президент добавил, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

На встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС Путин также заявил, что МУС не имеет универсального значения. По его словам, это международная организация, юрисдикцию которой Россия не признает, как и многие другие страны мира, включая США и Турцию.

Напомним, что встреча большой двадцатки пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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