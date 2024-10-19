Лукашенко: запад завидует Белоруссии

Западные страны завидуют Белоруссии. Об этом по итогам разговоров со своими коллегами рассказал Александр Лукашенко.

«Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», – сказал Лукашенко, чьи слова приводит Telegram-канал Первого информационного телеканала.

«И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, – вы знаете, богатейшие страны были представлены, – они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли», – рассказал Лукашенко.

Минск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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