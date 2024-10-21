В США умер проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота

В США скончался проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Как сообщает газета Hürriyet, священник проживал в Пенсильвании. Ему было 83 года, в последнее время Гюлен имел большие проблемы со здоровьем.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETО (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В результате пострадало порядка 2000 человек, по подозрению в участии в мятеже было арестовано 80 тысяч человек, уволено 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.

Сам Гюлен, находившийся в США с 1999 года, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые против него обвинения.

Анкара, Елене Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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