Киев (Новый День, Елена Васильева – Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев. Как отмечают СМИ, данный визит никак не было анонсирован.

В рабочих планах чиновника – встреча с Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, где планируется обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжить оказывать поддержку вооруженным силам страны в течение следующего года, сообщил госсекретарь небольшой группе журналистов, отправившихся вместе с ним в Киев в воскресенье вечером.

Визит министра обороны также станет для него возможностью «сделать шаг назад» и взглянуть на «дугу» отношений США и Украины за последние два с половиной года войны, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны.

Как сообщает CNN, радостного в нынешнем визите для Остина мало. Украинцы находятся в «очень сложной» ситуации, на поле боя они проигрывают русским, а еще начинается зима.

Успехов в борьбе против России у Украины мало, и это несмотря на жесткие санкции Запада, введенные против экономики России, миллиарды долларов, потраченных на вооружение украинцев и многонациональные коалиции, которые администрация Байдена сплотила с первых дней войны, чтобы помочь украинским войскам отразить российское наступление, сообщает CNN&

По словам продюсера CNN на месте, в украинской столице Киеве в ранние часы понедельника по местному времени прозвучали громкие взрывы, что стало яркой иллюстрацией ежедневных бомбардировок, которым страна подвергается уже более 2,5 лет изнурительной войны Москвы. Городские власти заявили, что были активированы системы ПВО.

© 2024, РИА «Новый День»

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