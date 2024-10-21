В США утекли в Сеть секретные документы об ответном ударе Израиля по Ирану

В США расследуют утечку строго засекреченных американских разведданных о планах Израиля по ответным действиям против Ирана, сообщают три человека, знакомых с этим вопросом. Один из знакомых подтвердил подлинность документов, уточняет CNN.

Утечка информации «вызывает глубокую обеспокоенность», заявил CNN один из официальных лиц США.

Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу после того, как были опубликованы в Telegram аккаунтом под названием «Middle East Spectator».

Они имеют гриф «совершенно секретно» и маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники из «Пяти глаз» – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Они описывают подготовку, которую Израиль, по-видимому, делает для удара по Ирану. В одном из документов, который, как утверждается, был составлен Национальным агентством геопространственной разведки, говорится, что планы включают перемещение Израилем боеприпасов.

В другом документе говорится, что он получен из Агентства национальной безопасности и описывает учения ВВС Израиля с использованием ракет класса «воздух-поверхность», которые, как полагают, также являются подготовкой к удару по Ирану. CNN не цитирует напрямую и не показывает «утекшие» документы.

Представитель США заявил, что расследование изучает, кто имел доступ к предполагаемому документу Пентагона. Любая подобная утечка автоматически повлечет за собой расследование ФБР совместно с Пентагоном и разведывательными службами США. ФБР отказалось от комментариев.

CNN отмечает, что утечка секретных документов произошла в чрезвычайно деликатный момент в отношениях США и Израиля и, несомненно, разозлит израильтян, которые готовились нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел Ирана от 1 октября. Один из документов также предполагает то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у страны есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видели никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана.

«Если правда, что тактические планы Израиля по ответу на нападение Ирана 1 октября были обнародованы, то это серьезное нарушение», – заявил Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку и отставной офицер ЦРУ.

Малрой добавил, что «будущая координация между США и Израилем также может быть поставлена ​​под сомнение. Доверие является ключевым компонентом в отношениях, и в зависимости от того, как произошла утечка информации, доверие может быть подорвано».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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