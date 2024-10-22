В Казани в связи с саммитом БРИКС будут вводиться ограничения

Мэр Казани рассказал, какие ограничения будут действовать в городе во время саммита БРИКС. Речь идет о нескольких улицах. Кроме того, на дистант переводят студентов, а школьников на неделю раньше отправляют на каникулы, сообщил в интервью РИА Новости мэр Ильсур Метшин.

«Ограничение движения на три дня работы саммита вводится только на нескольких, преимущественно центральных улицах, где запланированы те или иные мероприятия. Жители проинформированы обо всех изменениях, в том числе по маршрутам движения общественного транспорта», – сказал Метшин.

Также, по его словам, все предупреждены о том, что возможны временные перекрытия крупных городских трасс для проезда кортежей делегаций.

По информации градоначальника, для того, чтобы минимизировать неудобства для казанцев, осенние каникулы в школах перенесены на время проведения саммита, студенты переведены на дистанционное обучение. Остальные организации и предприятия, по словам мэра, самостоятельно решают для себя, в каком режиме им работать с учетом вводимых ограничений.

В целях обеспечения комплексной безопасности, в соответствии с решением антитеррористической комиссии Казани использование шеринговых электросамокатов и велосипедов с 19 по 24 октября будет ограничено. Установлены зоны ограничения движения грузового транспорта грузоподъемностью 5 и более тонн в границах Малого и Большого Казанского кольца с 06.00 до 21.00, добавил Метшин.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Делегации представлены на высшем уровне.

Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Казань, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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