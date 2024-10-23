Литва разрывает соглашение о торговом мореходстве с Россией

Правительство Литвы одобрило расторжение договора с Россией о торговом мореплавании, подписанного более 30 лет назад. Об этом сообщают местные СМИ.

В министерстве транспорта и коммуникаций посчитали соглашение неактуальным для Литвы, так как любое сотрудничество с Россией прекратилось из-за конфликта с Украиной. «Учитывая геополитическую ситуацию (...), а также тот факт, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно, целесообразно денонсировать соглашение», – говорится в сообщении министерства.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните посетовала на то, что многие соглашения с Россией все еще действуют, несмотря на проведенную инвентаризацию. «У меня есть вопрос, сколько еще и какие договоры остались, касающиеся чего-либо», – заявила глава литовского кабина.

Договор был заключен между Литвой и РФ в 1993 году. Документ регулировал отношения при перевозке грузов морским транспортом, сотрудничество между судоходными компаниями и организациями, таможенные процедуры в портах, помощь в случае катастрофы, а также разрешал экипажам стран высаживаться на берега друг друга без визы оформления визы.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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