Корвет «Гремящий» в ходе учений успешно поразил цель «Калибром»

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, ракета «Калибр» в расчётное время успешно поразила цель на полигоне «Кура» в Камчатском крае.

Отмечается, что пуск «Калибра» был осуществлен в сложных погодных условиях.

Дальность полета ракеты составила около 1300 километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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