КПРФ проведет весной большой съезд, в том числе по кадровым вопросам – «Ведомости»

КПРФ весной проведет съезд, на котором планируется ротация в руководстве партии. Соответствующее постановление должен принять пленум ЦК КПРФ, который соберется 26 октября в подмосковном пансионате «Снегири», рассказали «Ведомостям» источники в партии.

Делегаты должны быть выдвинуты на съезд до 1 апреля, норма представительства предварительно определена в проекте решения пленума: два делегата от каждого регионального отделения численностью до 2000 человек и один делегат от каждой 1000 членов партии, которые числятся в партячейке. Это будет единственный съезд такого рода накануне выборов депутатов Госдумы 2026 г.

Норма представительства на текущий, XIX съезд партии дублирует таковую с прошлого, XVIII съезда, обратил внимание юрист Олег Захаров. «Она отражает усиление роли крупных отделений с большим числом членов: они получают дополнительного делегата за каждую 1000 членов, состоящих у них на учете», – пояснил он. Если сравнивать с позапрошлым, XVII съездом (2017 г.), представительство малых отделений понизили: в 2017 г. каждое отделение до 1000 членов получало «с ходу» трех делегатов, а сейчас – двух только для отделения из 2000 делегатов. По норме представительства образца 2017 г. такое отделение в 2000 имело бы сразу четырех делегатов, а сейчас только двух, уточнил Захаров: «Это увеличение стимулирует регионы наращивать свой официальный актив, но это делает и сами отделения с наращенным активом, и их делегатов более лояльными к местным властям, ведь кардинально увеличить численность официальных коммунистов без конструктивной коммуникации с местным внутриполом весьма сложно».

Очередные съезды по уставу должны созываться решением ЦК КПРФ не реже одного раза в четыре года. Прошлый съезд партии, решавший кадровые вопросы, также проводился накануне думской кампании – в 2021 г., 24 апреля. Нынешняя ротация ожидается примерно в те же сроки, говорят собеседники «Ведомостей» в партии. Окончательное решение по датам проведения съезда примет следующий пленум ЦК КПРФ, уточняют они, поскольку сейчас коммунисты только начнут подготовку к съезду. При этом официально нынешний пленум не будет предварительно обсуждать никакие кадровые вопросы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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