Ляпнул что-то на публику – Лукашенко о словах Зеленского про завершение СВО в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СВО на Украине закончится в 2025 году.

«Ляпнул на публику, понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. <...> Это хотелки, это его желания – и не больше. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны», – сказал белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия – 1».

Напомним, что Зеленский, презентуя свой так называемый «план победы», сообщил, что при его реализации Украина закончит конфликт с Россией не позднее 2025 года. Впрочем, накануне в западных СМИ появилась утечка о том, что Вашингтон все предложения Зеленского отверг, однако в лицо ему это пока не сказал.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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