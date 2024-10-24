Харрис назвала Трампа фашистом, а он ее – женщиной с извращенным мозгом

Кандидатка-демократка Камала Харрис в интервью CNN заявила, что считает своего оппонента на выборах президента США Дональда Трампа фашистом, сообщает NBC.

Харрис прокомментировала заявление бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который заявил, что Трамп «соответствует общему определению фашиста». По его словам, в частных беседах бывший президент США «восхищался диктаторами и говорил, что хотел бы иметь таких же преданных генералов, как у Адольфа Гитлера».

«Мы должны очень серьезно отнестись к тем людям, которые знали его лучше всех», – подчеркнула Харрис.

На уточняющий вопрос журналиста Андерсона Купера, считает ли вице-президент США Трампа фашистом, Харрис ответила: «Да, считаю». Она добавила, что, будучи президентом США, он буквально спрашивал своих подчиненных, почему они не могут быть более похожими на гитлеровских генералов, пишут «Ведомости».

В свою очередь Трамп написал в соцсети X, что кандидат в президенты США от демократов «видит, что проигрывает», поэтому она «все больше и больше повышает градус своей риторики, доходя до того, что называет меня Адольфом Гитлером и всем остальным, что приходит в ее извращенную голову».

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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