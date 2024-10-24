Путин высказался о многополярном мире, Украине и Ближнем Востоке

Сегодня на пленарном заседании в формате «БРИКС плюс» / «аутрич» президент России Владимир Путин еще раз проговорил ключевые тезисы, касающиеся ситуации с Украиной, строительстве многополярного мира и конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Об Украине

Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя жизненные интересы РФ. «Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей».

О многополярности

«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования на всем и вся».

О Ближнем Востоке

Россия выступает «против любых террористических проявлений» на Ближнем Востоке. Регион поставлен «на грань полномасштабной войны». Урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины: «Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке».

О системе безопасности в Евразии

Россия выступила с идеей создания системы равной и неделимой безопасности в Евразии: «Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте».

Казань, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube