Поражение правящего блока в Японии очень сильно обеспокоило США

Поражение правящего блока в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии «Комэйто» на прошедших 27 октября выборах в ключевую нижнюю палату парламента вызвало шок в администрации США. Об этом сообщает ведущая деловая газета Японии Nikkei, которую цитирует ТАСС.

По данным источников издания, потеря правящей коалицией большинства в нижней палате парламента заставила Белый дом, Госдепартамент и разведывательное сообщество США в срочном порядке начать оценку возможных рисков для американско-японского оборонного альянса, который, как полагали в Вашингтоне, «находится в своей золотой эпохе». В США также опасаются, что «политический хаос» может помешать Японии воплотить в жизнь ее планы по укреплению обороноспособности. Отмечается, что политическая нестабильность в Японии также вызывает обеспокоенность в Вашингтоне на фоне неопределенности с исходом президентской гонки в самих США.

В Японии 27 октября прошли выборы в нижнюю палату парламента, по итогам которых правящая коалиция в составе ЛДП под председательством нового премьера Сигэру Исибы и партии «Комэйто» потеряла большинство. Правящий блок суммарно получил 215 мест из необходимых для большинства 233. При этом сама ЛДП получила только 191 мандат, потеряв по итогам выборов 67 мест в ключевой нижней палате парламента, в которой, в частности, голосуют за кандидатуру премьер-министра.

При этом все оппозиционные партии суммарно получили 250 мест в парламенте. Больше всех среди оппозиции – 148 мест – получила, улучшив свой показатель на 50 мандатов, Конституционно-демократическая партия (КДП) страны, которую возглавляет бывший премьер-министр Ёсихико Нода. Лидер партии заявил, что поставленная на этих выборах цель – лишить правящий блок большинства – достигнута, но подчеркнул, что это только первый шаг к смене политической власти в стране.

При оценке причин поражения правящей партии в СМИ называют падение уровня жизни в стране, коррупционные проблемы в партии и т.д.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube