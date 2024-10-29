В Грузии пересчитают бюллетени

ЦИК Грузии принял решение пересчитать голоса. С учетом возникших вопросов, контрольному подсчету подвергнутся результаты голосования с пяти участков в каждом избирательном округе.

Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12:00 по местному времени (11:00 по мск), в Тбилиси – в 17:00 (16:00 по мск), сообщает ТАСС.

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54% голосов. Оппозиция отказалась признать результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала их нелегитимными и призвала выйти на акцию протеста, которая прошла вчера, 28 октября. Ее участники призвали провести повторные выборы в парламент. Акция прошла мирно, без эксцессов.

Тбилиси, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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