Два часа по будням, в выходные как обычно – Вологодская область все-таки намерена лимитировать продажу алкоголя

В Вологодской области все-таки будут вводить жесткое ограничение на продажу алкоголя. Видеообращение по этому поводу в своем Telegram-канале разместил новый глава региона Георгий Филимонов. В соответствии с заново опубликованным законопроектом, отпускать спиртное в магазинах будут в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники сохранится привычный режим торговли (с 8.00 до 23.00), отмечают «Ведомости». Филимонов заявил, что изначально «было два сценария» и он «выступал за жесткий и бескомпромиссный вариант» ограничения продажи алкоголя. Что это за вариант, губернатор не уточнил. «Но после многих обсуждений мы утвердили более мягкое решение», – заявил он.

В исходной версии документа двухчасовой режим продажи спиртного предлагалось установить и для новогодних праздников. Ее опубликовали, но потом удалили с местного интернет-портала правовой информации на прошлой неделе, сообщают «Ведомости».

Свою инициативу губернатор теперь объяснил тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают». По его словам, за последний год население области сократилось на 7500 жителей, что по масштабам сопоставимо с «целым муниципалитетом». 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем, а за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%, утверждает Филимонов.

Численность населения Вологодской области, по данным Вологдастата на 1 января 2024 г., составляла 1 121 300 человек. Годом ранее этот показатель равнялся 1 128 800 человек. В период с января по август 2024 г. в регионе умерло 10 725 человек, родилось 5502 человека. Количество умерших по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 526 человек, родившихся – снизилось на 493 человека.

При этом за последние четыре года количество алкогольных супермаркетов в Вологодской области выросло более чем втрое, заявил Филимонов: «Они на каждом шагу». «То, что мы предлагаем, по моему глубокому убеждению, является абсолютно щадящим, либеральным режимом. Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан», – заметил глава региона.

В случае принятия региональным парламентом, закон о запрете торговли алкоголем в Вологодской области вступит в силу в марте 2025 года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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