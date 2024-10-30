Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку Камалы Харрис

Известный актер и экс- губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер отказался поддерживать на президентских выборах своего однопартийца Дональда Трампа и выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

«И я всегда буду американцем, прежде чем я стал республиканцем. Вот почему на этой неделе я голосую за Камалу Харрис…» – написал Шварценеггер в соцсетях.

По его словам, Трамп не в состоянии решить проблемы американцев. «Он будет разделять, он будет оскорблять, он найдет новые способы быть еще более неамериканским, чем он уже был, и мы, люди, не получим ничего, кроме еще большего гнева», – заявил Шварценеггер.

Напомним, президентские выборы в США завершатся 5 ноября. Судя по данным социологических служб, ни один из кандидатов на пост главы государства не имеют явного преимущества.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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