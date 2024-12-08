СМИ не увидели ничего хорошего для Зеленского после его встречи с Трампом в Париже

Встреча в Париже избранного президента США и Владимира Зеленского не сулит последнему ничего хорошего в будущем. Мировые СМИ уже несколько часов анализируют детали – протокольное общение, состоявшееся в Елисейском дворце при посредничестве Макрона, продлилось 20 минут. Итогового заявления не последовало. На общем фото после встречи Зеленский натужно улыбался, а Трамп выглядел «отстраненным».

Как пишет The New York Post, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце не вызвала у американского лидера никаких эмоций, от чего Зеленский не скрывал свой дискомфорт.

По данным издания, Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица». Газета пишет, что, несмотря на желание избранного американского лидера быстрее урегулировать конфликт, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран все еще надеются убедить Трампа не прекращать поддержку Украины и добиться завершения конфликта, которое бы отвечало интересам Киева.

Избранный президент США прибыл во Францию для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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