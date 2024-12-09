Страны НАТО концентрируют у границ России и Белоруссии свои силы

Страны НАТО концентрируют свои силы на границах с Россией и Беларусью, а также создают потенциал для размещения там систем тактического ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Беларуси и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», – отметил Васильев, которого цитирует «Российская газета».

Васильев заявил, что в ОДКБ фиксируют беспрецедентный рост напряженности на европейском континенте. Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения ситуация здесь заметно ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Страны коллективного Запада, по словам Васильева, также целенаправленно работают над созданием зон нестабильности на Кавказе и в Центральной Азии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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