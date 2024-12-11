Трамп может попытаться разморозить зарубежные активы Банка России

Дональд Трамп в будущем может попытаться снять санкции с замороженных активов Банка России, чтобы добиться пересмотра условий кредита в $20 млрд, выделенного Украине администрацией Джо Байдена, пишет газета The New York Times.

По версии издания, Трамп и республиканцы в конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине такую же экономическую и военную поддержку, какую страна получала во времена демократов и Байдена.

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Эта сумма – часть кредита в размере $50 млрд, который «Большая семерка» разработала и согласовала ранее в этом году. Соединенные Штаты и Европа предусмотрели кредит, который мог бы выплачиваться Украине траншами – как гарантия того, что у нее останутся экономические ресурсы, даже если на выборах победит Трамп.

Теоретически Трамп мог бы попытаться отменить кредит, сняв санкции, из-за которых активы российского ЦБ заморожены, отмечает газета. Но республиканцы, скорее всего, выступят против такого шага, кроме того, он не повлияет на европейскую часть кредита, отмечают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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