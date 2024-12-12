Пять ядерных держав встретились в Дубае обсудить свои стратегии

Китай в качестве председательствующей стороны механизма взаимодействия пяти ядерных держав провел в Дубае встречу на уровне экспертов. Об этом сообщил МИД КНР, который цитирует ТАСС.

Мероприятие прошло в Объединенных Арабских Эмиратах 4 декабря. В нем приняли участие представители России, Великобритании, Китая, США и Франции. «Стороны провели откровенный диалог по таким вопросам, как ядерная стратегия», – говорится в сообщении.

МИД КНР также отметил «крайне своевременный» характер указанной встречи, которая «была полезна для взаимного углубленного понимания ядерной политики» указанных государств. Как отмечается, она позволила «избежать недопонимания и просчетов».

«Китай в качестве координирующей стороны продолжит поддерживать проведение дискуссий между государствами «ядерной пятерки», – прокомментировало Министерство иностранных дел КНР.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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