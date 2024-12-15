Трамп определился со спецпосланником по работе в «горячих точках» планеты

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего и.о. директора Национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального посланника главы государства по особым поручениям.

«Я рад объявить Ричарда Аллена Гренелла нашим посланником по специальным миссиям», – написал Трамп в соцсети Truth. Он отметил, что Гренеллу предстоит «работа в самых горячих точках по всему миру, включая Венесуэлу и КНДР».

Трамп подчеркнул, что Гренелл «продолжит бороться за мир посредством силы», руководствуясь принципом «Америка прежде всего».

Во время первого президентского срока Трампа в 2017-2021 годах Гренелл занимал посты посла США в Германии, и.о. директора Национальной разведки и спецпосланника по переговорам между Сербией и Косово.

Надо отметить, что, по данным Reuters, Гренелл является разработчиком одного из проектов по мирному урегулированию украинского конфликта. Согласно подготовленному им плану, на востоке Украины могут быть созданы автономные зоны, а членство Украины в НАТО не входит в интересы США.

Гренелл выступает против увеличения помощи Украине. «Я хочу увидеть мирное решение конфликта и хочу, чтобы мы решали проблемы. Я не видел даже, чтобы мы предложили какой-то мирный договор, а дали (Украине – прим. ред.) мы очень много», – сказал он в эфире PBS News.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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