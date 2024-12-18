Американская компания по кибербезопасности Recorded Future признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России американскую частную компанию Recorded Future, специализирующуюся на кибербезопасности.

По данным надзорного ведомства, организация «участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных Сил РФ» и обеспечивает украинским специалистам доступ к программам, которые используются для подготовки и проведения информационных операций против России.

Как отметили в Генпрокуратуре, Recorded Future предоставляет услуги по поиску, обработке и анализу данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Ее сотрудники взаимодействуют с разведками США и других стран и «обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России», указали в ведомстве.

Компания основана в 2019 году, ее штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы имеются в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Recorded Future финансируется за счет американских корпораций, сообщили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube