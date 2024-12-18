Абхазия попросила у России бесплатное электричество

Абхазия попросила у России бесплатно поставить республике электроэнергию в 2025 году. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.

По его словам, Абхазия еще в октябре направила заявки в Минэнерго России о бесплатном перетоке электроэнергии на 2025 году в размере 327 млн кВтч. Какого-либо подтверждения пока не пришло, уточнил Нанба.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент Абхазии отложил его.

На фоне протестов в Абхазии возникли проблемы с электроэнергией. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой сообщил, что заработная плата работникам госучреждений не выплачивается, поскольку все средства республики идут на оплату перетока электричества из России, напоминают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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