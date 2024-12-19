ВМФ России получит три новых ракетных подводных крейсера стратегического назначения

Военно-морской флот (ВМФ) России получит три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» до 2028 года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

«В стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера «Борей-А», которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота», – отметил Герасимов.

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Борей-А» (проекты 09550, 09551, 09552) являются носителями баллистических ракет «Булава». В составе ВМФ находится семь подлодок проектов 955 и 955А.

Атомные субмарины четвертого поколения разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге. Строительством «Бореев» занимается АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш», Северодвинск, Архангельская область), входящее в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Добавим, что в конце 2022 года ОСК передала ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» и корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов», а также малый ракетный корабль «Град», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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