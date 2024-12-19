«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения», – Путин ответил критикам «Орешника»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии предложил всем западным критикам «Орешника» провести эксперимент.

«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар «Орешником». Мы к такому эксперименту готовы. Готовы ли они?» – задался вопросом глава государства, уточнив, что «для нас будет интересно» попробовать.

Вопрос Путину задал корреспондент телеканала «Звезда», отмечая, что, как заявили на Западе многие СМИ, «Орешник» могут сбить даже самые слабые системы ПРО и ПВО.

Москва, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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