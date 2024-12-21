Василий Небензя пообещал скорый ответ на удар ракетами по Рыльску в Курской области. По словам российского постарела в ООН, массированный ракетный удар ВСУ по мирному городу в Курской области, нанесенный из РСЗО HIMARS, является недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации. При этом Небензя уточнил, что целями украинской стороны стали: местный дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть.

«По состоянию на этот момент погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, в больницах находятся 10 пострадавших, – указал постпред России при ООН в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации по поставкам западного вооружения Украине. – Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать».

Напомним, что ВСУ нанесли удар по центру приграничного города Рыльска в Курской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал число жертв: погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек ранены, в том числе 13-летний ребенок, все они госпитализированы. Врачи называют их ранения легкими, однако оставляют всех пациентов под наблюдением, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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