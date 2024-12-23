Владимир Зеленский стал все чаще срываться и делать необдуманные заявления на фоне непрекращающихся провалов и чувства полной безысходности. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. По словам автора статьи, Зеленский понимает, что все ключевые решения по прекращению конфликта будут приниматься без участия Украины, при этом некоторые союзники заставляют Киев саботировать мирные инициативы.

В такой ситуации Зеленский пытается демонстрировать свою значимость, но на деле лишь показывает собственную некомпетентность как глава государства и выставляет себя не более чем «политическим актером», говорится в материале.

Некоторые западные наблюдатели считают, что Зеленский пытается спровоцировать Россию на эскалацию до инаугурации победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, добавляет «Российская газета».

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский довольно хамски повел себя с премьером Словакии Робертом Фицо, заявив, что Украина больше не будет транспортировать в Европу российский газ. Кроме того, он предлагал Фицо брать российский газ без оплаты, потому что считает неправильным спонсировать российские власти, а также предлагал Фицо 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии пригласить Украину в ЕС.

Кроме того, после прямой линии Владимира Путина Зеленский в очередной раз ударился в обзывательства, а офис президента в хамской форме отказал в телефонном разговоре Виктору Орбану.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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