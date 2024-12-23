Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине, процитировал Путина

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина, говоря об урегулировании украинского конфликта, пишет Bloomberg.

«Трамп процитировал этот комментарий (заявление Путина о готовности к встречи с американским политиком в ходе прямой линии – Прим. ред.) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», – говорится в материале, цитаты из которого приводит РИА Новости.

Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Он отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.

Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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