Трампу снова нужен контроль над Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос политической принадлежности крупнейшего на Земле острова – Гренландии, заявив, что США необходимо установить над ним контроль ради безопасности всего мира.

Свои притязания на Гренландию он озвучил в ходе объявления кандидатуры на должность посла США в Дании, в состав которой остров входит как административная автономная единица. Должность после инаугурации Трампа 20 января займет Кен Хауэри, написал политик в соцсети TruthSocial.

Сразу после объявления следует: «В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы. Кен будет замечательно представлять интересы Соединенных Штатов».

В 2019 году, во время первого президентского срока Трампа, он уже интересовался возможностью взять под контроль Вашингтона Гренландию. Это подтверждал тогдашний глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, причем речь шла о покупке полуострова у Дании.

Кадлоу обращал внимание, что Трамп «кое-что понимает в приобретении недвижимости» и хочет «ознакомиться с возможностью приобретения» острова. При этом советники Трампа анонимно называли стремление президента «мимолетным увлечением», которому вряд ли суждено претвориться в жизнь.

МИД Гренландии и правительство Дании тогда выступили категорически против сделки, назвав ее абсурдом. Трамп после реакции датских властей отменил визит в королевство, прямо назвав причиной отказ от обсуждения покупки Гренландии, напоминает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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