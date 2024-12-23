Венгрия сделала все для прекращения конфликта на Украине – Сийярто

Венгрия сделала все, что смогла, для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявляет глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он отметил, что венгерские власти «выполняли мирную миссию» последние несколько месяцев.

Как напомнил господин Сийярто, в декабре премьер Венгрии Виктор Орбан встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом, они обсудили в том числе Украину. После этого господин Орбан созвонился с Владимиром Путиным.

«Мы встречались и беседовали... с правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше»,– отметил господин Сийярто в интервью РИА Новости.

Во время беседы с президентом РФ господин Орбан предложил ему накануне Рождества провести масштабный обмен пленными с Украиной и объявить временное прекращение огня. По словам премьера Венгрии, Москва согласилась на обмен, но Киев отказался.

Будапешт, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube