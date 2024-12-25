Трамп твердо намерен купить Гренландию и вернуть Панамский канал США – источники

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала. Как сообщает газета New York Post со ссылкой информированные источники, Трамп вполне серьезен в своих намерениях.

По словам второго собеседника, избранный президент верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться». Источник газеты добавил, что сам Трамп «благоволит» бывшим американским президентам, которые проводили экспансии на континенте и способствовали расширению территории США.

«Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – добавил он

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США получить в собственность Гренландию. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в понедельник ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

Трамп 22 декабря также заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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