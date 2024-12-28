Азербайджан готовит изменения в правила пребывания граждан РФ в стране

Власти Азербайджана в ближайшие дни внесут изменения в правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам дипломата, Баку в вопросах временного пребывания и миграции «будет руководствоваться принципами паритета и взаимности».

Гаджизаде подчеркнул, что установленные Москвой новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания иностранцев в России «рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан».

С 1 января 2025 года срок временного пребывания иностранных граждан на территории России без визы сократится и составит 90 дней в течение одного календарного года. По действующим правилам этот период составляет, соответственно, 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение одного календарного года. Также, согласно новым правилам, иностранцы должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения границы РФ.

Баку, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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